Союз Серокрылых 2002, 1 сезон

Haibane Renmei 12+
Премьера сезона 9 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Союз Серокрылых»

В 1-м сезоне сериала «Союз Серокрылых» однажды юная девочка просыпается внутри гигантского кокона. Ее окружают таинственные существа, известные как Хайбане. Они заботятся о Рекке и стремятся сделать ее переход в новый мир как можно более легким. Рекка начинает исследовать реальность, в которой ей предстоит жить. Это место оказывается заброшенным общежитием под названием «Старый дом». По мере того как она обретает все больше сил, новые друзья знакомят ее с правилами и положениями своего существования. Оказывается, Хайбане призваны защищать город под названием Гури, со всех сторон обнесенный высокими стенами.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Союз Серокрылых»

Кокон – Сон о падении с неба – Старый Дом Cocoon/The Dream of Falling from the Sky/Old Home
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2002
Город и стена – Плащи – Союз Серокрылых The City and the Wall/Toga/Haibane Renmei
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2002
Храм – Переговорщик – Булочки Temple/Washi/Pancakes
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2002
День мусора – Часовая башня – Птицы, которые летают за стену Trash Day/Clock Tower/Birds That Fly Over the Wall
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2002
Библиотека – Заброшенная фабрика – Рождение мира Library/Abandoned Factory/The Beginning of the World
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2002
Конец лета – Дождь – Утрата End of Summer/Rain/Loss
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2002
Шрам – Болезнь – Приход зимы Scars/Sickness/The Coming of Winter
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2002
Птица The Bird
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2002
Колодец – Возвращение к жизни – Загадка Well/Rebirth/Pose a Riddle
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2002
Курамори – Серокрылые с заброшенной фабрики – Работа Ракки Kuramori/The Haibane of the Abandoned Factory/Rakka's Work
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2002
Разлука – Тьма в сердце – То, что ничем не заменишь Separation/Darkness of a Heart/Precious Things
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2002
Орешки-колокольчики – Фестиваль проводов года – Примирение Bell Nuts/The New Year's Festival/Reconciliation
Сезон 1 Серия 12
18 декабря 2002
Мир Рэки – Молитва – Последняя глава Reki's World/A Prayer/Epilogue
Сезон 1 Серия 13
18 декабря 2002
