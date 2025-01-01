[Королева Елизавета, протестантка, проявляет намного более терпимое отношение к католикам, чем её католическая сестра королева Мария к протестантам.]
Королева Елизавета IЧто касается религии... Начиная с моего коронационного богослужения, все службы будут проводиться не на латыни, а на английском. Как мои люди могут понять силу молитвы, если они сначала не поймут её значение? Если они должны принять протестантскую веру, это должно быть через убеждение, а не через чистки. Пусть католики сохранят свои кресты и робы, если захотят. Есть только один Иисус Христос. Остальное - пустяки.
Роберт Дадли - граф ЛейстерВсе эти месяцы ты держал меня близко, ты использовал меня. Играл со мной для своих бессердечных целей, как и со всеми мужчинами! Пока я была замужем, ты был в безопасности, а теперь, когда я свободна, ты отвергаешь меня! Если я уйду, я не вернусь, Бесс. Это будет в последний раз, когда ты меня увидишь.
Королева Елизавета I[Он поворачивается, чтобы уйти] У меня будет лишь одна хозяйка здесь, и никакого хозяина! Ты слышишь меня? Никакой мужчина не будет мной управлять!
[подбадривает своих солдат, чтобы сразиться с испанцами]
Королева Елизавета IЯ знаю, что у меня тело слабой и немощной женщины. Но у меня есть сердце и желудок короля - и короля Англии, тоже. И я презираю ту нечисть, что Испания или какой-либо принц Европы посмеет вторгнуться в пределы моего царства. И вместо того, чтобы столкнуться с этим бесчестием, я сама возьму оружие и встану рядом с вами. Я буду вашим генералом и вашим вознаграждающим за доблесть на поле боя. Мы знаем, что вы уже заслуживаете награду и короны, и уверяем вас, словом принца, это будет вам отплачено. И обратите внимание на моего генерал-лейтенанта. Ни один принц никогда не командовал более достойным или благородным подданным, чем он. Ваше подчинение ему, ваша доблесть в битве принесут нам славную победу над этими врагами Бога. Моего королевства. И моего народа.
[ее солдаты восторженно приветствуют]
[незадолго до своей смерти, размышляя о своём правлении]
Королева Елизавета IБыть королём и носить корону — это более славно для тех, кто это видит, чем приятно для тех, кто это носит. Для себя я никогда не чувствовал себя настолько привлечённым этим, как смирённым тем, что Бог выбрал меня как Своё орудие для защиты моего королевства от опасностей, позора, тирании и угнетения. Никогда не будет королевы, более преданной и полной энтузиазма по отношению к своей стране и своим поданным, но сейчас моё желание - править не дольше, чем на благо вам.
Robert Dudley - Earl of LeicesterРазве ты в детстве не поклялся никогда не брать мужа? Боже мой, после того, что случилось с твоей матерью, кого можно винить? Ты бы отказалась от шанса стать матерью, Бесс, ради детской клятвы?
Queen Elizabeth IНе только мужчины могут быть испорчены властью. Наследник может быть столь же опасным, как и утешением.
Queen Elizabeth IНо женщина-правитель не такая, как другие женщины, не правда ли? Как монета с её изображением, у неё есть две стороны. С одной стороны, она олицетворяет хрупкость своего пола, а с другой — она тело политическое, предопределённое Богом.
Эми Дадли[В письме своему мужу] Теперь я понимаю, если в моей жизни есть смысл, то он заключается в том, чтобы защищать тебя от твоей тщеславия... и от той цены, которую ты заплатишь, если попадешься на ее удочку.