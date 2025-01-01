Меню
Киноафиша Сериалы Королева-девственница Цитаты

Цитаты из сериала Королева-девственница

[Королева Елизавета, протестантка, проявляет намного более терпимое отношение к католикам, чем её католическая сестра королева Мария к протестантам.]
Королева Елизавета I Что касается религии... Начиная с моего коронационного богослужения, все службы будут проводиться не на латыни, а на английском. Как мои люди могут понять силу молитвы, если они сначала не поймут её значение? Если они должны принять протестантскую веру, это должно быть через убеждение, а не через чистки. Пусть католики сохранят свои кресты и робы, если захотят. Есть только один Иисус Христос. Остальное - пустяки.
Роберт Дадли - граф Лейстер Если меня изгонят, это подтвердит мою вину, я пропал!
[Елизавета остается невозмутимой]
Роберт Дадли - граф Лейстер Все эти месяцы ты держал меня близко, ты использовал меня. Играл со мной для своих бессердечных целей, как и со всеми мужчинами! Пока я была замужем, ты был в безопасности, а теперь, когда я свободна, ты отвергаешь меня! Если я уйду, я не вернусь, Бесс. Это будет в последний раз, когда ты меня увидишь.
Королева Елизавета I [Он поворачивается, чтобы уйти] У меня будет лишь одна хозяйка здесь, и никакого хозяина! Ты слышишь меня? Никакой мужчина не будет мной управлять!
[подбадривает своих солдат, чтобы сразиться с испанцами]
Королева Елизавета I Я знаю, что у меня тело слабой и немощной женщины. Но у меня есть сердце и желудок короля - и короля Англии, тоже. И я презираю ту нечисть, что Испания или какой-либо принц Европы посмеет вторгнуться в пределы моего царства. И вместо того, чтобы столкнуться с этим бесчестием, я сама возьму оружие и встану рядом с вами. Я буду вашим генералом и вашим вознаграждающим за доблесть на поле боя. Мы знаем, что вы уже заслуживаете награду и короны, и уверяем вас, словом принца, это будет вам отплачено. И обратите внимание на моего генерал-лейтенанта. Ни один принц никогда не командовал более достойным или благородным подданным, чем он. Ваше подчинение ему, ваша доблесть в битве принесут нам славную победу над этими врагами Бога. Моего королевства. И моего народа.
[ее солдаты восторженно приветствуют]
[незадолго до своей смерти, размышляя о своём правлении]
Королева Елизавета I Быть королём и носить корону — это более славно для тех, кто это видит, чем приятно для тех, кто это носит. Для себя я никогда не чувствовал себя настолько привлечённым этим, как смирённым тем, что Бог выбрал меня как Своё орудие для защиты моего королевства от опасностей, позора, тирании и угнетения. Никогда не будет королевы, более преданной и полной энтузиазма по отношению к своей стране и своим поданным, но сейчас моё желание - править не дольше, чем на благо вам.
Robert Dudley - Earl of Leicester Разве ты в детстве не поклялся никогда не брать мужа? Боже мой, после того, что случилось с твоей матерью, кого можно винить? Ты бы отказалась от шанса стать матерью, Бесс, ради детской клятвы?
Queen Elizabeth I Не только мужчины могут быть испорчены властью. Наследник может быть столь же опасным, как и утешением.
Robert Dudley - Earl of Leicester Но любовь мужчины едва ли такая, как у ребёнка.
Queen Elizabeth I Она может быть капризной.
Robert Dudley - Earl of Leicester Как и у женщины.
Queen Elizabeth I Но женщина-правитель не такая, как другие женщины, не правда ли? Как монета с её изображением, у неё есть две стороны. С одной стороны, она олицетворяет хрупкость своего пола, а с другой — она тело политическое, предопределённое Богом.
Robert Dudley - Earl of Leicester Что ж, тогда я должен обратиться к хрупкой и женственной стороне.
Эми Дадли [В письме своему мужу] Теперь я понимаю, если в моей жизни есть смысл, то он заключается в том, чтобы защищать тебя от твоей тщеславия... и от той цены, которую ты заплатишь, если попадешься на ее удочку.
