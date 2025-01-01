[подбадривает своих солдат, чтобы сразиться с испанцами]

Я знаю, что у меня тело слабой и немощной женщины. Но у меня есть сердце и желудок короля - и короля Англии, тоже. И я презираю ту нечисть, что Испания или какой-либо принц Европы посмеет вторгнуться в пределы моего царства. И вместо того, чтобы столкнуться с этим бесчестием, я сама возьму оружие и встану рядом с вами. Я буду вашим генералом и вашим вознаграждающим за доблесть на поле боя. Мы знаем, что вы уже заслуживаете награду и короны, и уверяем вас, словом принца, это будет вам отплачено. И обратите внимание на моего генерал-лейтенанта. Ни один принц никогда не командовал более достойным или благородным подданным, чем он. Ваше подчинение ему, ваша доблесть в битве принесут нам славную победу над этими врагами Бога. Моего королевства. И моего народа.