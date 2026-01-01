Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Батальоны просят огня
Актеры и роли
Актеры сериала «Батальоны просят огня»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Батальоны просят огня»
Вся информация о сериале
Александр Збруев
Aleksandr Zbruyev
Николай Караченцов
Nikolai Karachentsov
Олег Ефремов
Oleg Yefremov
Борислав Брондуков
Boryslav Brondukov
Александр Галибин
Aleksandr Galibin
Елена Попова
Elena Popova
Вадим Спиридонов
Vadim Spiridonov
Владимир Кашпур
Vladimir Kashpur
Игорь Скляр
Igor Sklyar
Геннадий Фролов
Gennady Frolov
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
1 серию кошмарной драмы Иви за пару дней глянули 3 000 000 человек – почти у каждого «мурашки размером со слона»: «Как теперь спать?!»
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Новый спин-офф «Теории большого взрыва» точно понравился бы Шелдону и Леонарду — но критики дали ему всего 72% свежести
Даже Ланнистеры столько не платят: 10 серий «Игры престолов» с самым безумным бюджетом
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
Мамы и папы, ваш выход! Угадайте советские фильмы по кадрам с колясками и докажите, что замечаете всё (тест)
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667