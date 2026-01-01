Актеры сериала «Батальоны просят огня»

Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты

Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа

1 серию кошмарной драмы Иви за пару дней глянули 3 000 000 человек – почти у каждого «мурашки размером со слона»: «Как теперь спать?!»

10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор

«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда

Новый спин-офф «Теории большого взрыва» точно понравился бы Шелдону и Леонарду — но критики дали ему всего 72% свежести

Даже Ланнистеры столько не платят: 10 серий «Игры престолов» с самым безумным бюджетом

Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее

Мамы и папы, ваш выход! Угадайте советские фильмы по кадрам с колясками и докажите, что замечаете всё (тест)