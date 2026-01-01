Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Президент Вигдис
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Актеры сериала «Президент Вигдис»
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Актеры сериала «Президент Вигдис»
Вся информация о сериале
Нина Дегг Филиппусдоуттир
Nína Dögg Filippusdóttir
Кристин Тора Харальдсдоттир
Kristín Þóra Haraldsdóttir
Elín Hall
Anna Svava Knútsdóttir
Ísadóra Bjarkardóttir Barney
Бьерн Хлинур Харальдссон
Björn Hlynur Haraldsson
Сольвейг Арнарсдоуттир
Sólveig Arnarsdóttir
Eggert Þorleifsson
Гисли Орн Гардарссон
Gísli Örn Garðarsson
Bergur Ebbi Benediktsson
Ханна Мария Карлсдоттир
Hanna María Karlsdóttir
Сельма Бьёднсдоуттир
Selma Björnsdóttir
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Ágúst Wigum
Guðjón Davíð Karlsson
Бьёрн Торс
Björn Thors
Almar Blær Sigurjonsson
Свеинн Геирссон
Sveinn Geirsson
Magnús Ragnarsson
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