Орлинская. Нити Мойры
Постеры сериала «Орлинская. Нити Мойры»
Постеры сериала «Орлинская. Нити Мойры»
Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года
Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна
Создатели «Игры престолов» взялись за новый сериал и даже его не испортили: только вышел, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 89%
Netflix перенес на экран один из самых спорных романов Агаты Кристи — ставка на Хелену Бонем Картер: в 80-х уже пытались, но вышло не очень
Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта
Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже
«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)
За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет
Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет
Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?
Появились на несколько минут, но запомнились навсегда: топ-5 фильмов, в которых второстепенные персонажи получились лучше главных
