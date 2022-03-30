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Киноафиша Сериалы Школьная доска

Школьная доска (2022 - 2022)

Kara Tahta 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

Много лет школьный учитель Атлас избегал родных мест, стараясь забыть боль прошлого. Но, вернувшись в город своего детства, он снова сталкивается с болезненными воспоминаниями — о первой любви, утрате и пережитых обидах. То, что раньше казалось уютным и красивым, теперь лишь усиливает его внутреннюю пустоту. Атлас устраивается преподавать в ту же школу, где сам когда-то учился, но тени прошлого не отпускают: в памяти всплывают лица одноклассников и старые раны, которые, как оказалось, ещё не затянулись. 

В ролях
В ролях
Мирай Данер
Дженгиз Бозкурт
Селен Учер
Ясемин Язычи
Чичек Диллигил
Онур Дурмаз
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Школьная доска - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 20 эпизодов
 
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