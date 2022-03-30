Много лет школьный учитель Атлас избегал родных мест, стараясь забыть боль прошлого. Но, вернувшись в город своего детства, он снова сталкивается с болезненными воспоминаниями — о первой любви, утрате и пережитых обидах. То, что раньше казалось уютным и красивым, теперь лишь усиливает его внутреннюю пустоту. Атлас устраивается преподавать в ту же школу, где сам когда-то учился, но тени прошлого не отпускают: в памяти всплывают лица одноклассников и старые раны, которые, как оказалось, ещё не затянулись.