Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса»
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Школьная доска
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Кадры из сериала «Школьная доска»
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Вся информация о сериале
Проводница РЖД зашла в купе и требует уступить место пассажиру сверху: откажете – будет скандал (соглашайтесь лишь при одном условии)
Шарики от пустых дезодорантов не выкидываю никогда: раз и навсегда забыл о «вонючей» проблеме (летом без него из дома не выхожу)
Перестала жарить в муке и сухарях, когда попробовала эту панировку: хрустящая, воздушная, а готовится ровно за 1 минуту
«Аллигатор» утонул – русско-казахская «Ликвидация» выбесила даже самих казахов: «Это уже фишка Первого канала – всё выглядит нелепо»
В России снимают продолжение «Одни из нас», и оно уже выглядит круче горе-поделки HBO: «Белле Рэмси пора на пенсию»
Цискаридзе посоветовал сериал, похожий на «Игру престолов»: «сюжет и экспозиция очень увлекают» – не зря набрал 100% свежести
Сашу из «Москва слезам не верит» сложно с кем-то спутать – что насчет них? Угадайте 5 фильмов СССР по героям второго плана
В финале 4-го сезона «Извне» ответов не дали, но жирный спойлер оставили: проморгало 99% зрителей
Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше
Финал «Извне 4» – скука несусветная, и 5 сезон похоронит сериал: худшие прогнозы фанатов все-таки сбылись
Новая фантастика собрала уже $200 000 000, но идти на нее в кино — ошибка: «продали красивую обертку, а внутри — пустота»
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