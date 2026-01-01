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Места и даты съемок сериала Школьная доска

Основные места съемок сериала Школьная доска

  • Стамбул, Турция
  • Эдирне, Турция
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