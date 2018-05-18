Во 2 сезоне 7 серии сериала «13 причин почему» Клэя вызывают в суд. Он говорит, что однажды они с Ханной пробовали наркотики. В то же время Ханна призналась ему, что хочет покончить с собой. У Алекса день рождения, на котором он ссорится с Брайсом.