Во 2 сезоне 7 серии сериала «13 причин почему» Клэя вызывают в суд. Он говорит, что однажды они с Ханной пробовали наркотики. В то же время Ханна призналась ему, что хочет покончить с собой. У Алекса день рождения, на котором он ссорится с Брайсом.
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