Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 13 причин почему Сезоны Сезон 2 Серия 7

13 причин почему 2017 - 2020 7 серия 2 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «13 причин почему»
Первая фотография
Сезон 2 / Серия 1 18 мая 2018
Две целующиеся девушки
Сезон 2 / Серия 2 18 мая 2018
Пьяная шлюха
Сезон 2 / Серия 3 18 мая 2018
Вторая фотография
Сезон 2 / Серия 4 18 мая 2018
Меловая машина
Сезон 2 / Серия 5 18 мая 2018
Улыбка в конце причала
Сезон 2 / Серия 6 18 мая 2018
Третья фотография
Сезон 2 / Серия 7 18 мая 2018
Маленькая девочка
Сезон 2 / Серия 8 18 мая 2018
Недостающая страница
Сезон 2 / Серия 9 18 мая 2018
Улыбочку, сволочи
Сезон 2 / Серия 10 18 мая 2018
Брайс и Хлоя
Сезон 2 / Серия 11 18 мая 2018
Коробка с фотографиями
Сезон 2 / Серия 12 18 мая 2018
Пока!
Сезон 2 / Серия 13 18 мая 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «13 причин почему» Клэя вызывают в суд. Он говорит, что однажды они с Ханной пробовали наркотики. В то же время Ханна призналась ему, что хочет покончить с собой. У Алекса день рождения, на котором он ссорится с Брайсом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Праведник
Праведник 131 комментарий
Вызов
Вызов 17 комментариев
Здоровый человек
Здоровый человек 3 комментария
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App