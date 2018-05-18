Во 2 сезоне 2 серии сериала «13 причин почему» Джессика обнаруживает в своем школьном шкафчике записку с угрозой. Мать Ханны отправляется на судебное заседание. Во время суда Кортни делает шокирующее признание относительно своих отношений с Ханной.
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