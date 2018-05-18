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Киноафиша Сериалы 13 причин почему Сезоны Сезон 2 Серия 12

13 причин почему 2017 - 2020 12 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «13 причин почему»
Первая фотография
Сезон 2 / Серия 1 18 мая 2018
Две целующиеся девушки
Сезон 2 / Серия 2 18 мая 2018
Пьяная шлюха
Сезон 2 / Серия 3 18 мая 2018
Вторая фотография
Сезон 2 / Серия 4 18 мая 2018
Меловая машина
Сезон 2 / Серия 5 18 мая 2018
Улыбка в конце причала
Сезон 2 / Серия 6 18 мая 2018
Третья фотография
Сезон 2 / Серия 7 18 мая 2018
Маленькая девочка
Сезон 2 / Серия 8 18 мая 2018
Недостающая страница
Сезон 2 / Серия 9 18 мая 2018
Улыбочку, сволочи
Сезон 2 / Серия 10 18 мая 2018
Брайс и Хлоя
Сезон 2 / Серия 11 18 мая 2018
Коробка с фотографиями
Сезон 2 / Серия 12 18 мая 2018
Пока!
Сезон 2 / Серия 13 18 мая 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «13 причин почему» Джастин и Клэй оказываются в доме Брайса. На обратном пути за ними следят, но юноши уходят от преследования. В суде Джастин в деталях рассказывает историю о сексуальном насилии над Джессикой.

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