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Киноафиша Сериалы Чемпион

Чемпион (2008 - 2008)

Chempion 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Саша и Тина любили друг друга в юности — или это им только казалось. Перспективный футболист, Саша выбрал большой спорт и уехал за границу. Не дождавшись его, девушка потеряла ребенка и сама едва не умерла после неудачной попытки наложить на себя руки. Теперь героиня не может иметь детей, а её сердце закрылось для новых чувств. Но Тина не смогла стерпеть, что всё это время её бывший возлюбленный купался в лучах славы, наслаждался богатством, уважением и новой семьёй. В конце концов женщина стала богатой женой олигарха — а значит, обрела возможности для отмщения. При помощи мужа Тина стала главой клуба, где играет Саша. Сперва футболист даже не узнаёт ту, которую оставил в далёком прошлом. А оскорблённая женщина делает всё, чтобы разрушить ненавистному человеку карьеру и жизнь. Но, возможно, однажды воспоминания о былом и готовность к самопожертвованию пробудят в обоих лучшие стороны.
 

В ролях
В ролях
Елена Корикова
Елена Корикова
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Олег Шкловский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Чемпион - Сезон 1 Сезон 1
2008, 40 эпизодов
 
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