Саша и Тина любили друг друга в юности — или это им только казалось. Перспективный футболист, Саша выбрал большой спорт и уехал за границу. Не дождавшись его, девушка потеряла ребенка и сама едва не умерла после неудачной попытки наложить на себя руки. Теперь героиня не может иметь детей, а её сердце закрылось для новых чувств. Но Тина не смогла стерпеть, что всё это время её бывший возлюбленный купался в лучах славы, наслаждался богатством, уважением и новой семьёй. В конце концов женщина стала богатой женой олигарха — а значит, обрела возможности для отмщения. При помощи мужа Тина стала главой клуба, где играет Саша. Сперва футболист даже не узнаёт ту, которую оставил в далёком прошлом. А оскорблённая женщина делает всё, чтобы разрушить ненавистному человеку карьеру и жизнь. Но, возможно, однажды воспоминания о былом и готовность к самопожертвованию пробудят в обоих лучшие стороны.

