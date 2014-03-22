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Киноафиша Сериалы Все сначала

Все сначала (2014 - 2014)

Vsyo snachala 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Павел Стахов, в прошлом богатый бизнесмен, сегодня отбывает тюремное заключение. Однажды после рядового визита к тюремному врачу герой узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось несколько месяцев. У Павла есть дочь Настя, которая после ареста Стахова попала в детский дом. Мужчина знает, что это ужасное место не понаслышке: он сам провел там детство. Чтобы побыть последние месяцы жизни вместе с дочерью, Павел просит давнего друга Геннадия помочь ему бежать. Геннадий соглашается, но он не тот, кому можно доверять.
 

В ролях
В ролях
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Александр Гришин
Александр Гришин
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Владимир Литвинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.5 IMDb
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Сезоны
Все сначала - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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