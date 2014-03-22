Павел Стахов, в прошлом богатый бизнесмен, сегодня отбывает тюремное заключение. Однажды после рядового визита к тюремному врачу герой узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось несколько месяцев. У Павла есть дочь Настя, которая после ареста Стахова попала в детский дом. Мужчина знает, что это ужасное место не понаслышке: он сам провел там детство. Чтобы побыть последние месяцы жизни вместе с дочерью, Павел просит давнего друга Геннадия помочь ему бежать. Геннадий соглашается, но он не тот, кому можно доверять.