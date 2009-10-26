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Постер сериала Непридуманное убийство
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Киноафиша Сериалы Непридуманное убийство

Непридуманное убийство (2009 - 2009)

Nepridumannoe ubijstvo 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Наталья, скромная сотрудница турагентства, подбирает на улице потерявшегося ротвейлера. Придя по адресу, написанному на ошейнике собаки, Наталья не обнаруживает хозяев и, открыв дверь ключом, найденным в почтовом ящике, остается в квартире. Вскоре Наталья обнаруживает, что ниже этажом живет писатель Воронов, детективами которого она зачитывается. Случайно найденный ротвейлер не только дарит встречу с любимым писателем, но и вовлекает ее в расследование убийства влиятельного банкира и исчезновения его возлюбленной Дарьи — хозяйки квартиры и собаки. Присутствие Натальи в квартире Дарьи путает следствию все карты. К тому же незадачливая сыщица сама запуталась и не знает, что ей делать дальше. Кто может помочь в такой ситуации? Конечно же, только любимый писатель Воронов…

В ролях
В ролях
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Юлия Зимина
Юлия Зимина
Олег Кассин
Олег Кассин
Вячеслав Гугиев
Александр Хващинский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Непридуманное убийство - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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