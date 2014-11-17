Обычный парень Сергей Нечаев живет с матерью и младшим братом Гошей в подмосковной Балашихе. Гоша, попав в дурную компанию, неумолимо катится по наклонной плоскости, превращаясь в настоящего отморозка. Все надежды семьи на какие-либо улучшения в жизни возлагались на Сергея, который был способным и вдумчивым парнем. Но вскоре из-за брата он поссорился с матерью и ушел из дома, найдя поддержку и покровительство у бизнесмена Комарова. Жизнь постепенно начинает налаживаться, но однажды сын Комарова совершает убийство, а вину сваливают на Сергея. Отсидев срок за убийство, которого не совершал, парень выходит, чтобы мстить. Вскоре ему предстоит столкнуться с неприглядной стороной бизнеса, а также вступить в опасную игру с правоохранительными органами.