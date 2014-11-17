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Постер сериала Чужой среди своих
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Киноафиша Сериалы Чужой среди своих

Чужой среди своих (2014 - 2014)

Chuzhoj sredi svoih 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 52 минуты

О чем сериал

Обычный парень Сергей Нечаев живет с матерью и младшим братом Гошей в подмосковной Балашихе. Гоша, попав в дурную компанию, неумолимо катится по наклонной плоскости, превращаясь в настоящего отморозка. Все надежды семьи на какие-либо улучшения в жизни возлагались на Сергея, который был способным и вдумчивым парнем. Но вскоре из-за брата он поссорился с матерью и ушел из дома, найдя поддержку и покровительство у бизнесмена Комарова. Жизнь постепенно начинает налаживаться, но однажды сын Комарова совершает убийство, а вину сваливают на Сергея. Отсидев срок за убийство, которого не совершал, парень выходит, чтобы мстить. Вскоре ему предстоит столкнуться с неприглядной стороной бизнеса, а также вступить в опасную игру с правоохранительными органами.

В ролях
В ролях
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Федор Лавров
Федор Лавров
Наталья Рогожкина
Наталья Рогожкина
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Сезоны
Чужой среди своих - Сезон 1 Сезон 1
2014, 16 эпизодов
 
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