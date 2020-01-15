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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
2 постера
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Игра на деньги
Игра на деньги (2020 - 2020)
Meonigeim
18+
драма
криминал
Год выпуска
2020
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
tvN
Продолжительность сериала
18 часов 40 минут
О чем сериал
В непростой экономический период над Кореей витает дух кризиса 1997 года.
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В ролях
В ролях
Тео Ю
Ли Вон-хи
Ко Су
Сон Джон-хак
Клара Ли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
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