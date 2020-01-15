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Постер сериала Игра на деньги
Постер сериала Игра на деньги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Игра на деньги

Игра на деньги (2020 - 2020)

Meonigeim 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

В непростой экономический период над Кореей витает дух кризиса 1997 года.

В ролях
В ролях
Тео Ю
Тео Ю
Ли Вон-хи
Ко Су
Сон Джон-хак
Клара Ли
Клара Ли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Игра на деньги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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