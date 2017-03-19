Игорь Дугин – коллектор. И нет такого клиента, что смог бы устоять перед бронебойными способностями Игоря по возврату средств, взятых у банка взаймы. Но не все его коллеги также успешны. Один из них, Антон, заключает с Игорем пари, предлагая взяться за самого безнадежного должника – художника Лопаткина. Опытный профи Дугин быстро находит, что взять с артистичного бессеребренника – старинный драгоценный перстень. Но Лопаткин идет на крайний шаг – съедает фамильное сокровище. И теперь коллектор, у которого даже на любимую девушку времени почти нет, вынужден не расставаться со своим подопечным – до момента выхода перстня естественным путем...