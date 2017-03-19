Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Должок
1 постер
Киноафиша Сериалы Должок

Должок (2017 - 2017)

Dolzhok 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Игорь Дугин – коллектор. И нет такого клиента, что смог бы устоять перед бронебойными способностями Игоря по возврату средств, взятых у банка взаймы. Но не все его коллеги также успешны. Один из них, Антон, заключает с Игорем пари, предлагая взяться за самого безнадежного должника – художника Лопаткина. Опытный профи Дугин быстро находит, что взять с артистичного бессеребренника – старинный драгоценный перстень. Но Лопаткин идет на крайний шаг – съедает фамильное сокровище. И теперь коллектор, у которого даже на любимую девушку времени почти нет, вынужден не расставаться со своим подопечным – до момента выхода перстня естественным путем...

В ролях
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Александр Яценко
Александр Яценко
Иван Агапов
Иван Агапов
Дмитрий Шаракоис
Дмитрий Шаракоис
Лидия Арефьева
Эрик Бигуля
Эрик Бигуля
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Должок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше