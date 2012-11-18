Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Тайна Крикли-холла 2012, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Тайна Крикли-холла
Сезоны
Сезон 1
The Secret of Crickley Hall
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 ноября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
3
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Тайна Крикли-холла»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
18 ноября 2012
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
25 ноября 2012
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
2 декабря 2012
График выхода всех сериалов
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667