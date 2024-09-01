«Три богатыря. Ни дня без подвига» представляют собой спецвыпуск из трех историй про любимых героев богатырской франшизы. Фильм появился в 2024 году к двойному юбилею: «Богатыри» отмечают 20-летие на экране, а студия «Мельница», выпускающая франшизу, — 25 лет работы. Алёше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу предстоит расследовать пропажу королевской короны. Также богатырям нужно выручить друзей из чудесного мира снов. А еще Алёша и конь Юлий схлестнутся в эпической битве умов. Режиссеры спецвыпуска — Александра Шоха и Екатерина Салабай. Вместе они работали над мультсериалом «Царевны».