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Постер сериала Три богатыря. Ни дня без подвига
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Киноафиша Сериалы Три богатыря. Ни дня без подвига

Три богатыря. Ни дня без подвига (2024 - 2024)

Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

«Три богатыря. Ни дня без подвига» представляют собой спецвыпуск из трех историй про любимых героев богатырской франшизы. Фильм появился в 2024 году к двойному юбилею: «Богатыри» отмечают 20-летие на экране, а студия «Мельница», выпускающая франшизу, — 25 лет работы. Алёше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу предстоит расследовать пропажу королевской короны. Также богатырям нужно выручить друзей из чудесного мира снов. А еще Алёша и конь Юлий схлестнутся в эпической битве умов. Режиссеры спецвыпуска — Александра Шоха и Екатерина Салабай. Вместе они работали над мультсериалом «Царевны».

В ролях
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Олег Куликович
Олег Куликович
Лия Медведева
Лия Медведева
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Анатолий Петров
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Сезоны
Три богатыря. Ни дня без подвига - Сезон 1 Сезон 1
2024, 3 эпизода
 
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