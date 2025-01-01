HoraceПотому что, видишь ли, ты приходишь сюда и смеёшься над этим местом, потому что это старый бар в Бруклине. Ты и твои друзья наслаждаетесь этим, а также можете выпить пиво. А он просто получает пиво. Видишь, ты здесь иронично. А он реально здесь, потому что спит на углу.
LeonНе знаю, ты должен был сказать это, когда кто-то говорит то, что ты сказал.
RhondaЯ уже достаточно пожила, чтобы понять, что мужчины могут сделать для моей жизни только две вещи. Они могут поднимать вещи и трахать. Я не хочу с тобой знакомиться. Я не хочу с тобой встречаться. Я не хочу с тобой жить. Я не хочу встречать твою маму. Потра*и меня... перенеси мою мебель.
PeteЯ сказал, что у меня хорошая память, а не что у меня хорошие воспоминания.
TomНельзя. Вот почему это называется влюбленностью. Нельзя влюбиться намеренно.
LeonГрустно, что так трудно показать свои чувства, когда ты действительно этого хочешь.
LeonНу, это не значит, что все они насильники. Я имею в виду, это неправильно, что такое происходит, но нельзя утверждать, что каждый из этих людей насилует. Если бы все насиловали, не осталось бы никого, кого можно было бы изнасиловать. Я хочу забрать некоторые из этих слов обратно.
TomПросто примите тот факт, что любовь — это редкость, и она, вероятно, никогда не произойдёт с вами.