Цитаты из сериала Хорас и Пит

Sarah Худшее в том, что ты говоришь ложь, это когда тот, кого ты любишь, просто принимает это.
Horace Ты в порядке? Что случилось?
Zach Меня зарядили 4.50$ за Budweiser, а того парня — 3$. Не совсем понимаю, почему такая разница?
Horace Он приходит сюда уже долгое время.
Zach Так это привилегия только для этого парня?
Horace Некоторые платят 4.50$, а некоторые — 3$.
Zach Окей. Как вы это решаете? Есть какой-то список?
Horace Если он похож на него, то платит 3$, а если на тебя — 4.50$.
Zach То есть это просто открытая дискриминация? Ты понимаешь, как это несправедливо и совершенно недопустимо?
Horace Дело вот в чем. Ты получаешь больше за свои деньги, чем он.
Zach Как так?
Horace Потому что, видишь ли, ты приходишь сюда и смеёшься над этим местом, потому что это старый бар в Бруклине. Ты и твои друзья наслаждаетесь этим, а также можете выпить пиво. А он просто получает пиво. Видишь, ты здесь иронично. А он реально здесь, потому что спит на углу.
Zach Так это типа налог на му**к?
Horace Да, что-то вроде того.
Zach Приемлемо.
Horace Окей.
Kurt Пошёл к чёрту, страна!
Leon Эй, полегче!
Kurt Почему?
Leon Не знаю, ты должен был сказать это, когда кто-то говорит то, что ты сказал.
Rhonda Я уже достаточно пожила, чтобы понять, что мужчины могут сделать для моей жизни только две вещи. Они могут поднимать вещи и трахать. Я не хочу с тобой знакомиться. Я не хочу с тобой встречаться. Я не хочу с тобой жить. Я не хочу встречать твою маму. Потра*и меня... перенеси мою мебель.
Horace Куда тебе это надо?
Pete Я сказал, что у меня хорошая память, а не что у меня хорошие воспоминания.
Tom Нельзя. Вот почему это называется влюбленностью. Нельзя влюбиться намеренно.
Leon Грустно, что так трудно показать свои чувства, когда ты действительно этого хочешь.
Leon Ну, это не значит, что все они насильники. Я имею в виду, это неправильно, что такое происходит, но нельзя утверждать, что каждый из этих людей насилует. Если бы все насиловали, не осталось бы никого, кого можно было бы изнасиловать. Я хочу забрать некоторые из этих слов обратно.
Tom Просто примите тот факт, что любовь — это редкость, и она, вероятно, никогда не произойдёт с вами.
Дядя Пит Откуда эти люди?
Леон С улицы, надеюсь.
