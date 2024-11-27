Меню
Это Париж!
Ça, c'est Paris
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
27 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
5.8
Оцените
11
голосов
5.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Это Париж!»
Сезон 1
Прощание с Парижем
Paris adieu
Сезон 1
Серия 1
27 ноября 2024
Рискованные ставки
Paris risqué
Сезон 1
Серия 2
27 ноября 2024
Парижское безумие
Paris folie
Сезон 1
Серия 3
4 декабря 2024
Парижский Кристалл
Paris Crystal
Сезон 1
Серия 4
4 декабря 2024
Париж
Parigi
Сезон 1
Серия 5
11 декабря 2024
Парижская премьера
Paris Première
Сезон 1
Серия 6
11 декабря 2024
