Это Париж! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Это Париж!
Ça, c'est Paris 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

5.8
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Это Париж!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прощание с Парижем Paris adieu
Сезон 1 Серия 1
27 ноября 2024
Рискованные ставки Paris risqué
Сезон 1 Серия 2
27 ноября 2024
Парижское безумие Paris folie
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2024
Парижский Кристалл Paris Crystal
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2024
Париж Parigi
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2024
Парижская премьера Paris Première
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2024
