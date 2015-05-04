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Безграничный Бэтмен
Безграничный Бэтмен (2015 - 2016)
Batman Unlimited
18+
боевик
детский
фантастика
Год выпуска
2015
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
3 минуты
Стрим-сервис
YouTube Premium
Продолжительность сериала
1 час 39 минут
О чем сериал
Веб-сериал о приключениях Темного рыцаря и его друзей.
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В ролях
В ролях
Джон Ди Маджио
Крис Диамантополос
Юрий Ловенталь
Фред Татаскьор
Troy Baker
Лора Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2015,
22 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2016,
11 эпизодов
Отзывы о сериале
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