Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»

Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах

Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела

«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека

«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана

«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит

Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу

Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол

Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга