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Стрим-сервис YouTube Premium

О стрим-сервисе

YouTube Premium (ранее YouTube Red) — подписная услуга одноименного видеохостинга. Она обеспечивает доступ к контенту без рекламы и премиальным программам Originals. Первоначально, в 2014 году, сервис предлагал только клипы и музыку от лейблов-партнеров, но позже ассортимент заметно расширился, появились оригинальные фильмы и сериалы. Функционал шире, чем у обычных пользователей: серии доступны сразу после премьеры, есть бонусные материалы. Среди проектов сервиса выделяются шоу «Кобра Кай», «Импульс» и «Уэйн».

Фильмы
Жизнь за один день
Жизнь за один день
документальный 2021,
0.0
Все фильмы
Сериалы
Сыграй моего мужа
Сыграй моего мужа
комедия, мелодрама 2022, Россия
0.0
Без Мендельсона
Без Мендельсона
комедия, мелодрама 2022, Россия
0.0
Бездна
Бездна
драма, детектив 2022, Россия
0.0
PBC
PBC
комедия 2022, США
0.0
Лучшая форма моей жизни
Лучшая форма моей жизни
документальный 2022, США
0.0
Уэйн
Уэйн
комедия, боевик 2019, США
8.0
Зема
Зема
комедия 2018, Россия
0.0
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