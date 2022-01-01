Стрим-сервис YouTube Premium

YouTube Premium (ранее YouTube Red) — подписная услуга одноименного видеохостинга. Она обеспечивает доступ к контенту без рекламы и премиальным программам Originals. Первоначально, в 2014 году, сервис предлагал только клипы и музыку от лейблов-партнеров, но позже ассортимент заметно расширился, появились оригинальные фильмы и сериалы. Функционал шире, чем у обычных пользователей: серии доступны сразу после премьеры, есть бонусные материалы. Среди проектов сервиса выделяются шоу «Кобра Кай», «Импульс» и «Уэйн».