Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Багровый лепесток и белый
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Награды и номинации «Багровый лепесток и белый»
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BAFTA 2012
Best Make Up & Hair Design
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Best Photography and Lighting: Fiction
Номинант
Best Editing: Fiction
Номинант
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