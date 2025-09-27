Меню
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
Заодно актер предложил российским режиссерам сделать то, чего они все, по его мнению, боятся.
Написать
27 сентября 2025 15:13
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Ну всё, вот и допрыгались.
Написать
20 сентября 2025 15:13
Танцы на фонтане вместо крови на асфальте: 2 сезон «Слова пацана» превратили в мюзикл — не ждите той самой казанской «жести»
А ведь лица все те же.
Написать
14 сентября 2025 18:36
«О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»
Объяснить поведение героев порою сложно.
Написать
10 сентября 2025 14:44
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Проект только начался, а уже есть удаленные сцены.
Написать
6 сентября 2025 13:46
«Пересмотрели фильм и захотели так же»: называем дату выхода сериала «Москва слезам не верит» (есть детали сюжета и бородатый Васильев)
Премьера уже не за горами.
Написать
26 августа 2025 11:50
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
Будет что посмотреть и о чем поспорить.
Написать
29 июля 2025 18:07
Александрова и Васильев — новые Катерина и Гога: первый трейлер новой «Москва слезам не верит»
Жора Крыжовников берёт культовую классику и выворачивает наизнанку.
2 комментария
20 июня 2025 14:44
«Очень плохо»: Меньшова недовольна ремейком «Москва слезам не верит» — просила Крыжовникова лишь об одном
Автор «Слова пацана» не прислушался к актрисе.
Написать
2 апреля 2025 18:51
Теперь это не фильм, а сериал: первые кадры ремейка «Москва слезам не верит» от Жоры Крыжовникова (видео)
Фрагмент чем-то даже напоминает мюзикл.
6 комментариев
7 февраля 2025 14:15
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
