«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»

27 сентября 2025 15:13
Заодно актер предложил российским режиссерам сделать то, чего они все, по его мнению, боятся.

В последнее время российские продюсеры активно копаются в прошлом: то анонсируют ремейк «Бандитского Петербурга», то переснимают «Москва слезам не верит».

Откуда такая ностальгия по старым хитам? На этот вопрос прямо ответил Олег Басилашвили — тот самый Воланд из культовой экранизации «Мастера и Маргариты» от Бортко.

Актер считает, что дело не в ностальгии, а в обычном страхе:

«Они боятся снимать картины про сегодняшний день. Ведь легче всего взять старую картину и сделать пародию на нее или пересказать события в ней под другим углом».

По его словам, это самый простой путь, который не требует настоящего творчества:

«Это легкий труд, сценарий написан, актеры повторяют знакомые реплики. Я бы посоветовал создателям ремейков сесть за стол, собраться с мыслями и создать свой сценарий с нуля: о прошлом, будущем, сегодняшних днях и поразить всех своим талантом. При этом никому не подражая, ни над кем не насмехаясь».

В итоге он оставляет ремейкам мало шансов, говоря прямо:

«И, дай Бог, мы все порадуемся их успеху. А ремейки – это последнее дело», — заключает Басилашвили в беседе с KP.ru.

После таких слов становится ясно: Басилашвили видит в ремейках не творческий поиск, а отсутствие смелости. Он предлагает простую альтернативу — вместо копирования старого создать что-то новое. Пусть даже это будет сложнее, зато честнее.

Получается, вопрос к индустрии простой: продолжать идти по легкому пути или рискнуть и попробовать рассказать свою собственную историю, которая, возможно, со временем тоже станет классикой.

Ранее мы писали: Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
