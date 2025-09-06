Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Проект только начался, а уже есть удаленные сцены.

Ремейка культовой картины Владимира Меньшова уже пришлось переснимать, и этот момент намекает нам на закулисный скандал. Из финальной версии сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» вырезали титр-посвящение культовому советскому режиссеру и его оскароносной работе.

Что пропало из сериала

В рабочей версии, которую отправляли журналистам, стояла надпись: «Посвящается любимому фильму Владимира Меньшова». Это было прямое и очень открытое признание в любви к первоисточнику.

Но создатели решили убрать её, ограничившись сухой формулировкой: «Вдохновлено сценарием Валентина Черных», отметил автор Telegram-канала «Русское кино в топе». Почему так вышло, остается только гадать, но не исключен конфликт с семьей режиссера.

Ранее мы писали, что Юлия Меньшова недовольна ремейком «Москва слезам не верит» — актриса просила Крыжовникова лишь об одном.

Что еще удалили

По информации из СМИ, первоначальный монтаж ремейка был куда ближе к настроению картины Меньшова. Авторы щедро рассыпались в реверансах: встраивали цитаты, визуальные отсылки, даже тон повествования был выдержан под оригинал. Однако в итоговой версии ставка сделана на динамику и современную эстетику.

Вместо спокойной, подробной драмы — клиповый монтаж и музыка, которая заглушает эмоции. В сериале много визуальных хайлайтов эпохи нулевых: гамбургеры по 17 рублей, премьера «Лары Крофт» в кино, Сергей Зверев в клубе, перепевки «Браво», Магомаева, «Танцев минус», Децл, Hi-Fi и Шура.

И если в первых главах картины Меньшова зритель успевал узнать героинь, то здесь за два эпизода ощущение скорее отрывочное: как будто смотришь лучшие моменты на ускоренной перемотке.

Что отсылает к легенде

Тем не менее уважение к первоисточнику осталось. Многие ключевые коллизии и шутки сохранились — например, героиня Маша учит Ксюшу вставлять в речь английские словечки, рождая перлы уровня «Hello, общежитие слушает». Даже московские продюсеры в клубах представляют Ксюшу как «дочку Сергея Лаврова» — почти в духе старой школы.

А ещё поклонникам оригинала сделали подарок: на Wink вышла аудиокнига по сценарию Валентина Черных в исполнении Юлии Топольницкой. Это редкий шанс сравнить авторский замысел с тем, что получилось у современных продюсеров.

