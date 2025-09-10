Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»

«О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»

10 сентября 2025 14:44
«О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»

Объяснить поведение героев порою сложно.

«Москва слезам не верит. Все только начинается» до премьеры называли «главным сериалом года», а потому неудивительно, что зрители первые серии смотрели едва ли не с лупой. И обнаружили не только занятную историю, но и несколько незатейливых ляпов.

Да, сюжет идет бойко, героини симпатичные, музыкальные вставки бодрят. Но киножурналист Арина Бородина заметила: хронология и бытовые детали не всегда дружат с реальностью. В итоге картина смотрится занятно, хотя до той филигранной точности, что была у Меньшова, пока далековато.

Например, в первой серии героиня из Самары впервые попадает в московский «Мак» и, едва ли не рыдая, кидается к пластиковому Рональду Макдональду.

«О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»

« — О, господи, это Макдональдс!, — восклицает в кадре Ксюша. Слеза в глазах замирает», — шутит Бородина.

Только вот действие происходит в 2003-м году. В Самаре свой «Макдак» появился еще в конце 90-х, и вообще по стране сеть давно уже прижилась. Допустить, что девушка ни разу там не была, конечно, можно. Но о его существовании-то она явно наслышана.

Вторая «зацепка» — сцена на трассе. Автобус, полный пассажиров, стоит где-то между Москвой и Самарой, а к нему запросто заходит героиня в ярком прикиде, изображающая сотрудницу наркоконтроля. Без документов, без вопросов, ее пускает водитель, пассажиры спокойно ждут, пока подруги решат, возвращаться ли в Москву или ехать дальше.

«О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»

Ситуация, мягко говоря, странная. Ведь действие — опять же 2003-й, страна уже пережила и войны в Чечне, и трагедию «Норд-Оста». Проверки на трассах были куда жестче, чем в 90-е.

Впрочем, сильно хуже из-за этого сериал не становится — он заявлен как мюзикл, жанр условный, допускающий гротеск. А ляпов было предостаточно и в классическом фильме Владимира Меньшова

Ранее мы писали: Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Фото: Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть Читать дальше 12 сентября 2025
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Читать дальше 11 сентября 2025
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Читать дальше 11 сентября 2025
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один «Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один Читать дальше 11 сентября 2025
«Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах «Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах Читать дальше 10 сентября 2025
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю Читать дальше 9 сентября 2025
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей «Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей Читать дальше 9 сентября 2025
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо Читать дальше 8 сентября 2025
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше