«О, господи, это Макдональдс!»: уже в первых сериях «Москва слезам не верит» целых два серьезных ляпа — и оба из «прошлого»

«Москва слезам не верит. Все только начинается» до премьеры называли «главным сериалом года», а потому неудивительно, что зрители первые серии смотрели едва ли не с лупой. И обнаружили не только занятную историю, но и несколько незатейливых ляпов.

Да, сюжет идет бойко, героини симпатичные, музыкальные вставки бодрят. Но киножурналист Арина Бородина заметила: хронология и бытовые детали не всегда дружат с реальностью. В итоге картина смотрится занятно, хотя до той филигранной точности, что была у Меньшова, пока далековато.

Например, в первой серии героиня из Самары впервые попадает в московский «Мак» и, едва ли не рыдая, кидается к пластиковому Рональду Макдональду.

« — О, господи, это Макдональдс!, — восклицает в кадре Ксюша. Слеза в глазах замирает», — шутит Бородина.

Только вот действие происходит в 2003-м году. В Самаре свой «Макдак» появился еще в конце 90-х, и вообще по стране сеть давно уже прижилась. Допустить, что девушка ни разу там не была, конечно, можно. Но о его существовании-то она явно наслышана.

Вторая «зацепка» — сцена на трассе. Автобус, полный пассажиров, стоит где-то между Москвой и Самарой, а к нему запросто заходит героиня в ярком прикиде, изображающая сотрудницу наркоконтроля. Без документов, без вопросов, ее пускает водитель, пассажиры спокойно ждут, пока подруги решат, возвращаться ли в Москву или ехать дальше.

Ситуация, мягко говоря, странная. Ведь действие — опять же 2003-й, страна уже пережила и войны в Чечне, и трагедию «Норд-Оста». Проверки на трассах были куда жестче, чем в 90-е.

Впрочем, сильно хуже из-за этого сериал не становится — он заявлен как мюзикл, жанр условный, допускающий гротеск. А ляпов было предостаточно и в классическом фильме Владимира Меньшова

