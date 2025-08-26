Меню
«Пересмотрели фильм и захотели так же»: называем дату выхода сериала «Москва слезам не верит» (есть детали сюжета и бородатый Васильев)

26 августа 2025 11:50
Премьера уже не за горами.

Фраза «Москва слезам не верит» давно стала нарицательной, а теперь у культовой истории появляется продолжение — только в новом ключе. Создатели вдохновились оскароносной лентой Владимира Меньшова и, как признался Жора Крыжовников, решили сделать по-своему.

«Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет», — делился постановщик.

И вот теперь стало известно: премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» состоится 4 сентября на Wink. Проект снимали Ольга Долматовская и Крыжовников, а в актерском составе собрали настоящую россыпь звезд.

Сюжет уводит зрителей в начало нулевых. Молодая Ксюша приезжает в Москву с маленьким ребенком, бегством спасаясь от мужа-абьюзера. Денег нет, связей тоже, но рядом оказываются новые подруги — студентка-медик Оля и мечтательная Маша, грезящая о замужестве с иностранцем.

Три разные судьбы сплетаются в одну историю о выживании и поиске счастья в безжалостной столице. Дальше — двадцатилетний скачок: героини уже взрослые, но жизнь снова подкидывает им испытания и шанс все переиграть.

«У двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, все по-другому», — объяснял Крыжовников.

Юные версии главных героинь сыграли Тина Стоилкович, Анастасия Талызина и Мария Камова (Маш Милаш), а их зрелых героинь — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова.

В сериале появятся Антон Васильев, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Марина Зудина и другие. А еще — неожиданные камео от Сергея Зверева, DJ Грува и Андрея Григорьева-Апполонова.

Создатели обещают музыкальную мелодраму с ностальгией и новым дыханием, где многое напомнит о классике, но развилки судеб пойдут совсем по-другому.

Верим?

Ранее мы писали: Александрова и Васильев — новые Катерина и Гога: первый трейлер новой «Москва слезам не верит»

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979), из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
