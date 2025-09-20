Меню
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink

20 сентября 2025 15:13
Ну всё, вот и допрыгались.

Ну вот и доигрались — новая «Москва слезам не верит» официально пропала с платформы Wink, теперь там только «Слёзы в большом городе». Ирония в том, что шумный ребрендинг выглядит словно ответ на претензии: мол, не трогайте классику, делайте своё. Но на самом деле так и было задумано.

Изменение названия, вероятнее всего, изначально планировали сделать в преддверии выхода четвертой серии, в которой нам представят повзрослевших героинь. В отличие от картины Владимира Меньшова, у Крыжовникова будут другие актрисы.

Москва пропала, слезы остались

С названием проект метался долго. Сначала он фигурировал как «МСНВ» — аккуратная аббревиатура от советского хита. Затем Wink объявил обновлённую версию: «Москва слезам не верит. Всё только начинается».

Но в итоге продюсеры решили уйти ещё дальше — и получились «Слёзы в большом городе».

Отличий от ленты Меньшова хватает

События перенесены в атмосферу начала нулевых. Курс доллара — тридцать, ночная жизнь клубится, западные артисты собирают стадионы, а столица кажется местом, где возможно всё. В этот момент в Москву с ребёнком приезжает Ксюша — девушка, мечтающая о новой жизни.

Вместо лёгкого старта она получает испытания, но находит и поддержку: Маша, которая гонится за богатством, и Оля, которой важнее всего помогать людям.

Слезы в большом городе

Дальше — перелом через двадцать лет. Подруги выросли, у каждой свой путь, но мегаполис снова ставит их перед новыми вызовами. История о том, как сохранить надежду и веру в счастье, когда город диктует свои правила. Теперь красть экранное время будет Марина Александрова и Антон Васильев.

Премьера «Слёз в большом городе» прошла 4 сентября 2025 года на Wink. Теперь остаётся гадать, не будет ли еще какого финта ушами от Крыжовникова ближе к финалу.

Танцы на фонтане вместо крови на асфальте: 2 сезон «Слова пацана» превратили в мюзикл — не ждите той самой казанской «жести».

Фото: Кадр из сериала «Слезы в большом городе», платформа Wink
Игорь Мустафин
