Синие «бабушкины» джинсы пустите уже на тряпки: 10+ трендовых вариантов брюк для модной и нескучной осени

На «твердые сорта» давно не смотрю – ищу одно слово на пачке макарон: с ним паста получается вкуснее, чем в ресторанах Италии

На ценник пуховика даже не смотрю: одна строчка с цифрами на бирке выдаёт, будет ли в нем тепло лютой зимой

Кодзима посмотрел всего 4 серии новой «Кэрри», но молчать не стал: не ужастик по Кингу, а «что-то типа "Эйфории"»

Первая серия 3 сезона «Монолога фармацевта» заставила фанатов зевать: но одна деталь в финале намекает на грандиозное продолжение

Следом за «Первым отделом» появился «Отряд 731»: вместо Питера тут СМЕРШ, чума и японские лаборатории

Сценаристка «Аутсорса» за 4 года выдала 5 шедевров подряд: от женского «Первого отдела» до нашего «Молчания ягнят» – у всех рейтинг 7.4+

С медведем, но без Маши: 7 новых российских мультфильмов гуляют по миру – эти свежие проекты покоряют Запад (№7 полюбили в Китае!)

Следак Павел Семенов стал Казановой с Рублевки: новинку с Васильевым «фанатам "Невского" лучше не включать – будут в шоке»

Американские «Сваты» вышли ещё в 1996 году и продержались 9 сезонов – даже россияне хвалят: «Я смотрела его десятки раз, любимая классика»