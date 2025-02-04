Меню
Не только под Сочи: вот где снимали нашумевший сериал «Красная поляна»
Делимся маршрутом по местам нового хита.
Написать
4 февраля 2025 13:17
«Сделан не с душою, а с душком»: что не так с новеньким сериалом-рекордсменом «Красная Поляна»
Далеко не все зрители горят желанием его досматривать.
2 комментария
2 февраля 2025 16:11
3 млн зрителей всего за 32 дня: этот российский сериал бьет все рекорды — срочно включайте новинку
Проект понравится тем, кто любит легкие комедии.
Написать
31 января 2025 19:05
