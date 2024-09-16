Франция, 1557 год. В замке Меспеш гармония между хозяевами и слугами вот-вот будет нарушена религиозными войнами. Приняв новое протестантское движение, Жан де Сиорак, уважаемый гуманист и глава своей семьи, вынужден прибегнуть к насилию, чтобы защитить своё сообщество. Его жена Изабелла, ярая католичка, пытается выжить в мире, управляемом мужчинами. Их сыновья, Пьер и Франсуа, сталкиваются со взрослением, разрываясь, как и их разделённая религиозными конфликтами страна. Сталкиваясь с врагами, Сиораки должны оставаться едиными, стремясь преодолеть свои различия и защищать идеал терпимости.