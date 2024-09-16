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Киноафиша Сериалы Судьба Франции

Судьба Франции (2024 - …)

Fortune de France 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Франция, 1557 год. В замке Меспеш гармония между хозяевами и слугами вот-вот будет нарушена религиозными войнами. Приняв новое протестантское движение, Жан де Сиорак, уважаемый гуманист и глава своей семьи, вынужден прибегнуть к насилию, чтобы защитить своё сообщество. Его жена Изабелла, ярая католичка, пытается выжить в мире, управляемом мужчинами. Их сыновья, Пьер и Франсуа, сталкиваются со взрослением, разрываясь, как и их разделённая религиозными конфликтами страна. Сталкиваясь с врагами, Сиораки должны оставаться едиными, стремясь преодолеть свои различия и защищать идеал терпимости.

В ролях
В ролях
Гийом Гуи
Гийом Гуи
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Грегори Фетусси
Грегори Фетусси
Люси Дебай
Люси Дебай
Офели Бо
Офели Бо
Дэвид Айала
Дэвид Айала
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Судьба Франции - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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