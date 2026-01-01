Постеры сериала «Судьба Франции»

Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала

«Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости

Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»