Отзывы о сериале «Лейла»

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Радиана Бельгушева
14 сентября 2024, 21:19
Оценка
Очень понравился. С первой серии всё отлично. Хочу побыстрее продолжения👍
14 сентября 2024, 21:19
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Виктория Майер
24 декабря 2024, 23:02
Оценка
очень смешат наряды Нур, ни одной серии почти без леопардового шика 🤣
как говорят из деревни можно уехать, но деревня из неё всё же не уехала....
24 декабря 2024, 23:02
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Ирина Котя
16 марта 2025, 00:18
Оценка
Чем больше смотрю сериал, тем больше мне нравится именно Нур, Лейла загонами и злостью, ей в подмётки не годится, уничтожила жизнь и любимого мужчины, уничтожила жизнь младшей сестры, и все угодно только себе, Нур же ради любимых людей ,что только не придумывала, лишь бы те были в шоколаде.
16 марта 2025, 00:18
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Виталий Добрынин
12 апреля 2025, 20:42
Оценка
Сериал супер мне понравился очень интересный засцепил меня с 1 серии пусть снимают 2 сезон
12 апреля 2025, 20:42
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:53
в ответ на сообщение
Виталий Добрынин от 12 апреля 2025, 20:42
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:53
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:53
в ответ на сообщение
Ирина Котя от 16 марта 2025, 00:18
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 22:53
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как говорят из деревни можно уехать, но деревня из неё всё же не уехала....
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