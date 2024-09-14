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Отзывы о сериале «Лейла»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Радиана Бельгушева 14 сентября 2024, 21:19
Оценка
Очень понравился. С первой серии всё отлично. Хочу побыстрее продолжения👍
14 сентября 2024, 21:19 Ответить
Виктория Майер 24 декабря 2024, 23:02
Оценка
очень смешат наряды Нур, ни одной серии почти без леопардового шика 🤣
как говорят из деревни можно уехать, но деревня из неё всё же не уехала....
24 декабря 2024, 23:02 Ответить
Ирина Котя 16 марта 2025, 00:18
Оценка
Чем больше смотрю сериал, тем больше мне нравится именно Нур, Лейла загонами и злостью, ей в подмётки не годится, уничтожила жизнь и любимого мужчины, уничтожила жизнь младшей сестры, и все угодно только себе, Нур же ради любимых людей ,что только не придумывала, лишь бы те были в шоколаде.
16 марта 2025, 00:18 Ответить
Виталий Добрынин 12 апреля 2025, 20:42
Оценка
Сериал супер мне понравился очень интересный засцепил меня с 1 серии пусть снимают 2 сезон
12 апреля 2025, 20:42 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:53
в ответ на сообщение Виталий Добрынин от 12 апреля 2025, 20:42
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:53 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:53
в ответ на сообщение Ирина Котя от 16 марта 2025, 00:18
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 22:53 Ответить
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