«Тысяча ударов»: Рецензия Киноафиши

Сценарист долгоиграющего хита Netflix «Острые козырьки» Стивен Найт вновь обращается к викторианской эпохе с грязными лондонскими улицами, создавая приключение, которое, хотя и перекликается с его предыдущим проектом, уверенно заявляет о своей оригинальности. Главные герои «Тысячи ударов» также целиком основаны на реальных персонажах, которым суждено встретиться в художественной условности под умелой рукой Найта.

Действие происходит в Ист-Энде — восточной части Лондона, где, как говорит один из героев, «не светит солнце и птицы не поют». Лишь туда, имея всего три шиллинга в кармане, могут направиться двое друзей, только эмигрировавших с Ямайки. Эзекайа (Малачи Кирби) и Алек (Фрэнсис Лавхолл), будучи выходцами из колонии Великобритании, повидали немало ужасов на родной земле и решили попытать счастье в столице. Если Алек скорее плывет по течению, поддерживая лучшего друга, то Эзекайа отчаянно стремится стать дрессировщиком львов. Мечты парня быстро сталкиваются с расизмом местных жителей, и потому он обращается к главному развлечению своего нового района — подпольным боям.

Там он вступает в схватку с королем Ист-Энда, Генри «Шугаром» Гудсоном (звезда сериала Стивен Грэм, посвятивший полгода строгой диете и тренировкам). За прямоугольным телом и яростным взглядом скрывается сложная личность, пытающаяся сохранить свое место в мире. Несмотря на всю интенсивность образа Шугара, создатели не особо сфокусированы на более глубоком исследовании его мотиваций: как только герой сталкивается с Эзекайей, он становится одержим местью новой звезде района и своему сюжетному двойнику. Бо́льшую часть хронометража Шугар топчется на месте в ожидании их следующей встречи.

Главной же силой «Ударов» является Мэри Карр (Эрин Доэрти) — самопровозглашенная королева преступного женского синдиката воровок «Сорок слонов». Она ближе всех к герою «Козырьков» Томасу Шелби, сочетая в себе и светлую душу, и жестокость, способную противостоять любому патриархальному и классовому давлению. Полная история «Сорока слонов» вполне могла бы потянуть на себе отдельный проект, но Найт стремится создать три равноправные сюжетные линии, объединяя их в любовном треугольнике. Одна так или иначе начинает довлеть над другой.

В сериале, где основное внимание уделяется боксу и выгрызанию пути на вершину пищевой цепочки, романтическим линиям (как главным, так и второстепенным) отчаянно не хватает нежности и секса, способных создать яркий контраст с насилием. В остальном же шоу отлично балансирует в своих жанрах, сочетая криминальную драму, биографию и спортивное кино. Идейно «Тысяча ударов» сохраняет связь с современностью, поднимая вечно актуальные темы несправедливости, классового расслоения и стремления взять свою судьбу под контроль, научившись приспосабливаться в жестоком мире.

Это хорошо исполненная идея в прекрасных и живых декорациях с отличным актерским составом. Правда, предыстории и развитие персонажей остаются недостаточно прорисованными, а неожиданное разделение на два сезона затрудняет вынесение окончательного вердикта — глубокую проработку, видимо, приберегли для продолжения. К тому же, это будет не просто второй сезон, а вторая часть, снимавшаяся одновременно с первой. Поэтому финал сезона оказывается несколько резким, оставляя всех героев в наихудшем положении и не создавая желанного драматического клиффхэнгера.

Несмотря на то, что главная тема сериала — потасовки насмерть, «Удары» никогда не впадают в избыток тестостерона. Это веселое и ритмичное зрелище с крепкими женскими персонажами, хорошим юмором и поэтичными диалогами. Даже темный цветокор и грязные улицы Лондона не способны бросить тень на яркий успех, который сериалу нужно только подтвердить в продолжении.