«Победа или поражение»: Рецензия Киноафиши

Новый проект студии Pixar ставит в центр истории школьную команду по софтболу и сразу вкладывает в уста одного из персонажей ключевую идею: «Если есть победители, то всегда будут проигравшие». Создатели знакомят нас с яркими и по-своему прекрасными героями, чьи жизненные взлеты и падения отражают сложность человеческих отношений. Смотря на мир их глазами, мы осознаем, насколько ограниченной бывает наша собственная точка зрения и как мало мы знаем о внутреннем мире окружающих нас людей.

Для демонстрации этой мысли избирается самый подходящий, «расемоновский» подход. Каждая серия охватывает неделю, предшествующую чемпионату штата по софтболу, и показывает эти дни с точки зрения одного персонажа. Главных героев остальных эпизодов мы можем постоянно наблюдать на заднем плане, подмечая еле заметные изменения в их поведении, чтобы затем узнать, что же на самом деле случилось с ними за это время.

Первые две серии, на данный момент доступные зрителю, хорошо демонстрируют все задуманные смыслы шоу и его ориентацию не только на детскую, но и взрослую аудиторию. В начале мы знакомимся с Лори, самой неудачливой участницей команды. Девочка никак не может попасть по мячу, но отчаянно хочет быть успешной спортсменкой и доказать другим, что ее присутствие в команде не обусловлено лишь отцом-тренером. Не в силах выдержать все давление ситуации, она начинает видеть маленькое существо, образовавшееся из капель пота. Этот груз постоянного стресса разрастается все больше и начинает давить на плечи девочки, не давая ей выпрямиться и поверить в себя. Авторы также добавляют в историю детали, которые не потребовали артикуляции. Например, дома у Лори стоят коробки с собранными вещами отца. Значит, родители только начали процесс развода, а девочка успехом в спорте пытается обратить на себя их внимание.

Второй эпизод переключается на взрослого персонажа — школьного учителя и по совместительству судью матчей Фрэнка. Он позитивный мужчина, который на самом деле скрывает множество переживаний. Особенное место в его душе занимает уход возлюбленной из-за того, что Фрэнк не готов был взять на себя ответственность за дальнейшие шаги в их отношениях. От перемен в жизни, страхов, недовольств родителей и учащихся мужчина научился отбиваться с помощью крепкой брони и щита, которые аниматоры буквально водружают на героя.

«Победа или поражение» показывает, что и взрослые, и дети, постоянно скрывают свои уязвимость и неуверенность за различными механизмами защиты. Их визуализация приобретает простые, но прекрасно понятные для любого возраста формы. При этом сюжетные линии никогда не переходят в излишний драматизм. Анимация сериала яркая, сочная и со множеством отличных как вербальных, так и визуальных шуток.

За первый оригинальный сериал Pixar (а не очередной спин-офф) отвечают два новых автора — Кэрри Хобсон и Майкл Йэтс. При этом на самой студии дуэт уже долгое время: вместе они работали аниматорами над «Я краснею» и «Элементарно». Хоть идейно сериал больше соотносится с «Головоломкой», он находит собственный голос и форму. Сценаристам удается привнести знание анимации в создание оригинальных метафор и самобытных персонажей с универсальными проблемами. В итоге получается не просто милый мультфильм для детей, а произведение, поднимающее сложные вопросы, обсуждению которых можно будет посвятить время после просмотра.

Из-за фокусировки на каждом персонаже в отдельности «Победа или поражение» могла бы смотреться лишь как нарезка, коротенькая антология историй, но эпизоды заканчиваются клиффхэнгером, ведущим к финальному матчу. Если концовке удастся сложить все кусочки пазла, то может получиться одна из самых ярких историй студии Pixar, которая наконец-то обрела понимание того, как верно использовать короткий формат повествования.