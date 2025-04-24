Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Неземная
Новости
Новости о сериале «Неземная»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Новости о сериале «Неземная»
Вся информация о сериале
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
Продолжение «Метода», «Фишера» и «Лихих», переосмысление советской классики и новый сериал с Сашей Петровым.
Написать
24 апреля 2025 10:18
Дарья Мороз снимет фэнтезийный сериал «Неземная»
Производство уже стартовало.
Написать
8 августа 2024 15:27
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667