«Форс-мажоры: Лос-Анджелес»: Рецензия Киноафиши

Текст написан на основе первого эпизода.

Выходившие в прошедшем десятилетии на канале USA Network сериалы вроде «Черной метки», «На виду», «Белого воротничка», «Посредника Кейт» и «Дорогого доктора» сложились в феномен, известный как Blue Sky Shows. Пока на HBO, AMC и других платформах шоураннеры старательно переосмысляли образ американской мечты в массовой культуре, создавая глубоких и морально неоднозначных персонажей, USA Network успешно воплощали видение американской действительности, в котором лужайки всегда аккуратны и зелены, небо неизменно голубое, а солнце светит не только в Филадельфии. Исключительно глянцевая эстетика заодно с высочайшей степенью условности и общим несерьезным тоном историй была общим знаменателем всех Blue Sky Shows вне зависимости от жанра.

«Форс-мажоры», выходившие с 2011-го по 2019 год, показали, насколько легковесным и при этом изящным может быть юридический процедурал. Вместо долгих, нашпигованных терминологией диалогов зрители получили обмен быстрыми, колкими и остроумными репликами. Не слишком высокие ставки, в основном не выходившие за пределы внутрикорпоративной возни в юридической фирме, увеличивались за счет музыки и замедленной съемки. В Нью-Йорке было всегда солнечно и уютно, события сменяли друг друга с огромной скоростью, так что серии и сезоны пролетали незаметно.

Летом 2023 года «Форс-мажоры» неожиданно стали хитом летних просмотров на Netflix, возглавляя списки самых просматриваемых шоу. Кроме забастовок голливудских гильдий и переноса некоторых премьер, свою роль в этом, вероятно, сыграла ностальгия по простым и понятным (читай консервативным) «десятым» годам — еще до BLM, MeToo, пика леволиберальной повестки, Трампа, попытки захвата Капитолия, ковида и присвоения титула герцогини актрисе Меган Маркл, исполнившей в сериале главную роль в своей карьере. Авантюрные приключения наиумнейшего и непобедимейшего адвоката Харви Спектера (Гэбриел Махт) и его гениального ученика Майка Росса (Патрик Джей Адамс), объединившихся против устоев юридической корпорации, смотрелись по-прежнему свежо.

Почти сразу после повторного успеха появились неизбежные слухи о вероятном спин-оффе «Форс-мажоров» — уже втором после «Пирсон». В кресло шоураннера вернулся автор оригинального шоу Аарон Корш, который решил перенести действие в Лос-Анджелес и рассказать историю, которая — если верить первым трем эпизодам — не связана с историей Майка или Харви (хотя появление последнего в одной из серий уже анонсировано).

Главный герой нового ответвления — в одинаковой степени выдающийся и несдержанный адвокат Тэд Блэк (Стивен Амелл). Побыв прокурором в Нью-Йорке, после провала дела против мафии он перебрался на западное побережье и вместе с другом Стюартом Лэйном (Джош Макдермитт) основал здесь юридическую фирму, которая в основном представляет интересы звезд шоу-бизнеса. Блэк близок к пику успеха. Его компания вот-вот сольется в страстных объятиях с фирмой, принадлежащей Саманте (Рейчел Голдинг). Это его бывшая возлюбленная, которая тоже родом из Нью-Йорка. Но тут случаются одно за другим несчастья. Не любивший Тэда папенька сообщает о своей скорой кончине, «братишка» Стюарт предает его, а верный ученик Рик Додсен (Брайан Гринберг) покидает его в самый сложный момент.

Даже памятуя о том, что стоит воздерживаться от окончательных выводов — в конце концов пока вышел только один эпизод — сложно избежать искушения и назвать новый спин-офф полным провалом. От свойственных оригиналу легкости и игривости, который и составили его славу, Корш зачем-то избавился. Блэк вторит своей фамилии, будучи необъяснимо угрюм. А еще он груб самым необаятельным образом (в отличие от Харви, который воплощал в себе понятие «обаятельный засранец»). Амелл, известный по роли супергероя-убийцы Зеленой Стрелы, исполняет роль Блэка с той же суровой мрачностью. Вообще переход между гротескно сумрачной драмой Блэка и более привычной для «Форс-мажоров» юридической производственной комедией совсем не удается. Следы последней изредка проявляются между Риком Додсеном и Эрикой Роллинс (Лекс Скотт Дэвис), с которой он борется сначала за место главы отдела, а после за клиентов.

Утяжеляют повествование постоянные флешбэки, рассказывающие о том самом провальном деле Блэка, а также о его отношениях с братом и отцом. Корш пытается разыграть карту daddy issues, которая объяснила бы скверный характер героя, но делает это очень прямолинейно и неумело.

С определенностью можно говорить и о неудачном касте. Джош Макдермитт, сыгравший антагониста Стюарта, обладает потрясающе скучным лицом, и без того небогатую мимику которого подавляет борода (это было бы достоинством, будь «Форс-мажоры» представителем мамблкора). Он одинаково бледно выглядит и в роли старого «бро» Блэка, и как главный его враг. Химию между актерами в пилоте обнаружить не удалось.

(Пока) кажется, что Коршу оказалось не пол силу повторить успех оригинала — войти в ту же реку уже в третий раз. «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» по-прежнему следуют формуле «симпатичные люди в костюмах с иголочки чем-то занимаются в глянцевых декорациях». Но всякий дух игривости и авантюризма, эту конструкцию оживлявший, сериал растерял. Возможно, его главная проблема в том, что он родился по неправильной причине — не потому, что Коршу было о чем рассказать, а из-за случайно случившегося повторного успеха оригинала. Слишком многое в «Лос-Анджелесе» смотрится натужно и нарочито. Впрочем, среди многих неудач у форс-мажорного спин-оффа (как и у многих других сиквелов и триквелов) есть одно замечательное достоинство — он напоминает о том, как хорош оригинал.