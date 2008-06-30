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Киноафиша Сериалы Рыжая

Рыжая (2008 - 2009)

Ryzhaya 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 136 часов 48 минут

О чем сериал

Рыжеволосая талантливая девочка Тася из города N мечтает стать известной пианисткой. Она учится в музыкальном училище и с нетерпением ждет отчетный концерт, потому что в глубине души верит, что именно ее пригласят учиться в Гнесинку. Мама с воодушевлением помогает дочери подготовиться к экзамену и не подозревает, что самый главный вечер для Таси закончится трагедией. В город, где живет героиня, приехал музыкант Борис Окунев со своей группой «To the touch» («На ощупь»). Подвыпившие ребята, встретив Тасю на улице, отобрали у нее портфель с нотами и начали швырять его друг другу. Пианистка, естественно, бросилась портфель отбирать. В разгаре борьбы Борис так сильно толкнул девочку, что она упала и потеряла сознание. А потом оказалось, что Тася ослепла…

В ролях
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Андрей Щипанов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Мария Казначеева
Юлия Силаева
Юлия Силаева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.3 IMDb
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Сезоны
Рыжая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 171 эпизод
 
Отзывы о сериале
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