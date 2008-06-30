Рыжеволосая талантливая девочка Тася из города N мечтает стать известной пианисткой. Она учится в музыкальном училище и с нетерпением ждет отчетный концерт, потому что в глубине души верит, что именно ее пригласят учиться в Гнесинку. Мама с воодушевлением помогает дочери подготовиться к экзамену и не подозревает, что самый главный вечер для Таси закончится трагедией. В город, где живет героиня, приехал музыкант Борис Окунев со своей группой «To the touch» («На ощупь»). Подвыпившие ребята, встретив Тасю на улице, отобрали у нее портфель с нотами и начали швырять его друг другу. Пианистка, естественно, бросилась портфель отбирать. В разгаре борьбы Борис так сильно толкнул девочку, что она упала и потеряла сознание. А потом оказалось, что Тася ослепла…