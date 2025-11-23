Меню
Под 10 000 000 зрителей всего-то за 2 дня: свежий сериал с Билли Бобом Торнтоном «разорвал» стриминги и установил уникальный рекорд

23 ноября 2025 16:11
А ведь первый сезон и близко так не «хайпил».

Второй сезон «Лэндмена» ворвался на Paramount+ с размахом, которого платформа еще не знала: 9,2 млн просмотров за первые двое суток. Цифры говорит сам за себя.

Что особенно ценно – это не супергеройская сага, не фантастический эпос и не молодежная драма. Перед нами жесткая история про нефть, деньги и техасскую реальность, где правила диктует не закон, а сила.

Премьера второго сезона обошла старт первого на 262 % (если сравнивать с показателями 2024 года). Но и это не все: за 28 дней после премьеры интерес к первому сезону вырос на 320 %.

Люди массово обсуждают сериал в соцсетях, смотрят, пересматривают, втягиваются в историю. И секрет – не только в сюжете.

«Лэндмен» собрал актерский состав, достойный фестивального постера. Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Сэм Эллиотт, Энди Гарсия и другие артисты, способные удержать внимание даже тех, кто обычно обходит стороной драмы о нефтяном бизнесе.

Синопсис второго сезона звучит как предупреждение:

«Пока нефть поднимается из земли, всплывают и секреты».

Томми Норрис балансирует между давлением корпорации M‑Tex Oil, сложными отношениями с Кэми Миллер (Деми Мур) и семейными тайнами, готовыми разорвать его жизнь на части. В Западном Техасе нет места благородству – только борьба за выживание.

Рекорд Paramount+ лишь подтверждает: «Лэндмен» – не случайная удача, а точный удар по зрительским ожиданиям. Если еще не смотрели – самое время начать, ведь 2 сезон завершится лишь в январе.

Фото: Кадр из сериала «Лэндмен»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
