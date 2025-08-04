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Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

4 августа 2025 14:44
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Создатели не будут затягивать с выходом новой главы истории.

Пока другие сериалы начинают повторяться, выглядят вторично и в целом буксуют на месте, «Лэндмен» («Землевладелец») ускоряется. Тейлор Шеридан, автор «Йеллоустоуна» и «Мэра Кингстауна», нашел золотую жилу и скрестил истории о добыче нефти и перевозке запрещенных веществ.

Второй сезон «Лэндмена» стартует в декабре 2025 года на Paramount+, и будет жёстче, грязнее и намного опаснее, чем первый.

Что было — и куда всё движется

Первый сезон закончился ударом в сердце — буквально. Монти Миллер (Джон Хэмм), глава M-Tex Oil, умирает на больничной койке. В результате — вакуум власти, в который проваливается Томми Норрис (Билли Боб Торнтон).

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Он не карьерист, а обычный решала, у которого и так был ворох проблем связанных с нефтедобычей. К ним в первом сезоне прибавились разборки с наркокартелем, в продолжении герою придется погрязнуть еще и в политике.

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Томми становится новым директором нефтяной компании. За спиной — картель, который хочет беспрепятственно возить товары через его участки, местные коррупционеры, внутренняя политика и личные привязанности. Все линии сойдутся на нём, и дай бог герою сил не свалиться с инфарктом.

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Сюжет 2-го сезона: игра пошла по новым правилам

Если раньше Томми разбирался с людьми, которые действуют кулаками, то теперь его противник — Галино, лидер картеля с интеллектом на уровне самого Норриса. Как признаётся Торнтон, это уже не уличные разборки, а шахматы. Томми проиграет, если попытается снова играть в шашки.

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Конфликт с Галино — не просто борьба за контроль, а глубокая моральная дилемма: можно ли в грязной системе оставаться чистым, диллема уровня «Нарко». А ещё — отношения с Анджелой, бывшими союзниками, попытка сохранить остатки семьи.

Актёрский состав: только лучшие

На месте все ключевые фигуры: Торнтон, Али Лартер, Деми Мур, Гарсия. К ним присоединяется Сэм Эллиотт — теперь уже в постоянном составе. Среди новых лиц — Стефания Спампинато (жена Галино), Гай Бернет (инженер Чарли Ньюсом), Мириам Сильверман (Грета, консультант по приёму).

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Сериал станете еще брутальнее: больше диалогов и драк, меньше иллюзий, что у истории есть счастливый конец. Койот в финале 1-го сезона «Землевладельца» — тревожный спойлер: героя Торнтона не ждет хеппи-энд.

Фото: Кадр из сериала «Лэндмен»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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