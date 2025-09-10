Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена»

Тейлор Шеридан снова готовит кровавую бойню за нефть и власть.

Второй сезон «Лэндмена» стартует 16 ноября 2025 года на Paramount+, и если первый сезон казался жёстким, готовьтесь — теперь ставки выше, а герои окончательно превращаются в хищников.

Шоураннер Тейлор Шеридан («Йеллоустоун») снова делает то, что умеет лучше всех — строит драму на грани между законом, криминалом и жадностью.

Кровь, нефть и крушение союзов

По сюжету Кэми Милле (Деми Мур), потерявшая мужа и ставшая единственной владелицей нефтяной корпорации M-Tex, вынуждена объединить силы с Томми Норрисом (Билли Боб Торнтон), тем самым магнатом, который привык воевать с чиновниками и конкурентами.

На бумаге это союз, но в реальности — холодная война, где каждый готов пустить пулю в спину другому.

В тизере видно, как власть постепенно доводит героев до паранойи. Деми Мур обещает самую холодную и расчётливую версию своей героини за последние годы, а Торнтон, судя по кадрам, балансирует на грани нервного срыва.

Новые лица, новые хищники

Во втором сезоне Сэм Эллиотт ворвался в каст на правах постоянного персонажа — он сыграет отца Томми, сурового старика, который точно знает, сколько крови пролито в этих землях за каждый баррель. Его появление добавляет истории интриги.

Среди других новичков:

Стефания Спампинато — жена Галино, связанная с корпоративными интригами.

Гай Бернет — инженер Чарли Ньюсом, человек, который умеет зарабатывать на чужих ошибках.

Мириам Сильверман — Грета, специалист по приёму персонала, у которой, похоже, слишком длинный список клиентов из мест не столь отдаленных.

Почему второй сезон обещает разорвать

Первый сезон стал одной из самых громких премьер Paramount+ в 2024 году, а теперь Шеридан двигает планку выше: больше политических договорённостей, больше криминала, больше грязи вокруг нефтяных сделок.

Новые серии будут выходить еженедельно, и уже тизер ясно даёт понять — никакой романтики, только холодные расчёты и предательства.

Сериал всё больше уходит в территорию, где «Йеллоустоун» встречается с «Карточным домиком». Это будет не просто семейная сага, а хардкорный триллер о том, как легко власть ломает людей — и как часто нефть пахнет кровью.

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем.