От «Круче “Йеллоустоуна”» до «Жалкая пародия!»: 2 сезон «Землевладельца» вытягивают Торнтон и Мур, но к сценарию есть вопросики

Во второй сезон сериала Тейлора Шеридана «Землевладелец» первые зрители входили с опаской. Первый был неровным, но с потенциалом – там и Билли Боб Торнтон в ударе, и Джон Хэмм с Деми Мур, и обещание авторов сделать из нефтяного бизнеса новый шедевр саспенса.

Однако в итоге критики оказались по разные стороны нефтяной скважины: одни считают шоу зрелой заменой «Йеллоустоуна», другие – его очередной пародией в ковбойских ботинках.

Кто-то видит преемника

Men’s Journal в восторге: по их мнению, второй сезон стал «смелее и человечнее» и наконец нашел баланс между семейной драмой и индустриальной грязью. Издание хвалит эмоциональную глубину – мол, Шеридан не просто пишет про власть и деньги, а показывает, как стареют его герои, как они теряют партнеров, любовь, иллюзии.

Билли Боб Торнтон снова тащит все на своих плечах, а Сэм Эллиот добавляет драматизма: его появление в финале первой серии называют «переворотом игры».

«Как “Йеллоустоун”, но еще круче. Стали смелее, чем раньше»

В общем, если верить Men’s Journal, «Землевладелец» – это тот случай, когда Тейлор Шеридан наконец вернулся к сердцу своих историй. Те же масштаб и харизма, но больше человечности и боли.

А кто-то видит плохую копию

У CBR совсем другой взгляд: критик Кэти Долл считает, что шоу «настолько серьезное, что становится комедией». По ее словам, сериал выглядит как «реинкарнация “Йеллоустоуна”», но без собственного характера.

В новых сериях – те же конфликты отцов и детей, те же речи о деньгах и морали, только теперь вместо лошадей буровые вышки.

Главный удар достался сценарию: Шеридану ставят в вину самовлюбленность, отсутствие сценарной команды и страсть к бесконечным диалогам о нефти и… женской физиологии.

Самое болезненное – отношение к героиням. Долл пишет, что женщины в сериале «либо объект желания, либо повод для мужских монологов».

Даже сильные актрисы вроде Али Лартер и Мишель Рэндольф, по мнению критика, вынуждены играть карикатурных персонажей, придуманных «для оправдания мужской мудрости».

Песчаная буря мнений

ScreenRant занимает середину: шоу «шагает назад, но не падает». Там отмечают, что наконец-то Деми Мур получила полноценную роль и вытягивает многие сцены – ее героиня Кэми, вдова погибшего нефтяного магната, становится центральной фигурой сезона.

Критики хвалят сцены, где она отбивается от банкирских акул и выстраивает собственную империю.

Но даже здесь автор признает, что сериал тонет в старых проблемах: женщины остаются «раздраженными женами» и «дочерями на грани истерики», а мужчины снова рассуждают о морали с сигарой и виски в руке.

«Йеллоустоун» без лошадей

Collider подходит с философской стороны:

«Сериалы Шеридана похожи на бойз-бэнд – у каждого своя роль, но “Землевладелец” явно тот, кто ненавидит зеленую энергетику».

Рецензия признает, что шоу все еще не нашло собственное лицо, зато хвалит новые вводные – появление Энди Гарсиа и развитие линии Кэми.

Сериал демонстрируется потенциал, но не результат: персонажи будто застряли в одной точке, а индустриальные интриги не дают драмы, ради которой зрители включают телевизор.

Вердикт

Кто-то видит во 2 сезоне зрелый нео-вестерн о старении и власти, кто-то – самоцитирование Шеридана с сексистским душком. Торнтон и Мур выдают мощные роли, но сценарий вязкий и тягучий, как сама нефть.

Пока оценка на Rotten Tomatoes не вышла, можно сказать одно: если «Йеллоустоун» – это мыльная опера верхом на лошадях, то «Землевладелец» превратился в такую же, но с буровой установкой. Судя по всему, Тейлор Шеридан снова качает из одной и той же скважины.

