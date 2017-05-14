Первый российский проект, открывающий завесу тёмного мира тайн. Мини-сериал представляет собой качественную историческую реконструкцию биографий нескольких людей, живших в одну эпоху. Речь идёт о выдающихся людях советской эпохи, которые построили на руинах Российской Империи будущую сверхдержаву и не менее великую страну – Союз Советских Социалистических Республик. Каждая новая серия рассказывает о руководителях и военных деятелях с 1917 по 1953 годы. При жизни их личности были овеяны ореолом тайны, а после смерти истории некоторых из них были намеренно изменены. Этот сериал открывает правду о тех, чьи имена надо помнить.