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Постер сериала Страна Советов. Забытые вожди
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Киноафиша Сериалы Страна Советов. Забытые вожди

Страна Советов. Забытые вожди (2017 - 2019)

Strana Sovetov. Zabytye vozhdi 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 13 часов 36 минут

О чем сериал

Первый российский проект, открывающий завесу тёмного мира тайн. Мини-сериал представляет собой качественную историческую реконструкцию биографий нескольких людей, живших в одну эпоху. Речь идёт о выдающихся людях советской эпохи, которые построили на руинах Российской Империи будущую сверхдержаву и не менее великую страну – Союз Советских Социалистических Республик. Каждая новая серия рассказывает о руководителях и военных деятелях с 1917 по 1953 годы. При жизни их личности были овеяны ореолом тайны, а после смерти истории некоторых из них были намеренно изменены. Этот сериал открывает правду о тех, чьи имена надо помнить.
 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Страна Советов. Забытые вожди - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Страна Советов. Забытые вожди - Сезон 2 Сезон 2
2019, 8 эпизодов
 
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