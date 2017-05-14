Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Страна Советов. Забытые вожди 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Киноафиша
Сериалы
Страна Советов. Забытые вожди
Сезоны
Сезон 1
Strana Sovetov. Zabytye vozhdi
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 мая 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 48 минут
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Страна Советов. Забытые вожди»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лаврентий Берия I
Сезон 1
Серия 1
14 мая 2017
Лаврентий Берия II
Сезон 1
Серия 2
14 мая 2017
Феликс Дзержинский
Сезон 1
Серия 3
21 мая 2017
Вячеслав Молотов
Сезон 1
Серия 4
21 мая 2017
Семён Будённый
Сезон 1
Серия 5
28 мая 2017
Андрей Жданов
Сезон 1
Серия 6
28 мая 2017
Климент Ворошилов
Сезон 1
Серия 7
4 июня 2017
Виктор Абакумов
Сезон 1
Серия 8
4 июня 2017
График выхода всех сериалов
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР
От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667