Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги

Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров

Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно