Страна Советов. Забытые вожди 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Страна Советов. Забытые вожди
Сезоны
Сезон 2
Strana Sovetov. Zabytye vozhdi
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 сентября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 48 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Страна Советов. Забытые вожди»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Михаил Фрунзе
Сезон 2
Серия 1
8 сентября 2019
Андрей Громыко
Сезон 2
Серия 2
8 сентября 2019
Анастас Микоян
Сезон 2
Серия 3
15 сентября 2019
Григорий Орджоникидзе
Сезон 2
Серия 4
22 сентября 2019
Георгий Маленков
Сезон 2
Серия 5
6 октября 2019
Анатолий Луначарский
Сезон 2
Серия 6
13 октября 2019
Алексей Косыгин
Сезон 2
Серия 7
20 октября 2019
Иван Серов
Сезон 2
Серия 8
27 октября 2019
