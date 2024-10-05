Меню
Синяя тюрьма: Блю Лок 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Синяя тюрьма: Блю Лок
Blue Lock 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 22 голоса
8.1 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Испытания Tryouts
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2024
Ассасин и ниндзя The Assassin and the Ninja
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2024
Мир чувств The World of Feeling
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2024
Хамелеон Chameleon
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2024
Поток Flow
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2024
Большая сцена Grand Stage
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2024
Итоси Саэ Itoshi Sae
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2024
Голубые гены Blue Genes
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2024
Ночной снег Night Snow
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2024
The Subs выходят на сцену The Subs Take to the Stage
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2024
Чему ты нас научил What You Taught Us
Сезон 2 Серия 11
14 декабря 2024
Цветы Flowers
Сезон 2 Серия 12
21 декабря 2024
Не один Not Alone
Сезон 2 Серия 13
28 декабря 2024
Последняя атака Last Attack
Сезон 2 Серия 14
28 декабря 2024
