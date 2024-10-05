Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Синяя тюрьма: Блю Лок 2022 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Синяя тюрьма: Блю Лок
Сезоны
Сезон 2
Blue Lock
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
14
Продолжительность сезона
5 часов 50 минут
Рейтинг сериала
9.1
Оцените
22
голоса
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Синяя тюрьма: Блю Лок
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Испытания
Tryouts
Сезон 2
Серия 1
5 октября 2024
Ассасин и ниндзя
The Assassin and the Ninja
Сезон 2
Серия 2
12 октября 2024
Мир чувств
The World of Feeling
Сезон 2
Серия 3
19 октября 2024
Хамелеон
Chameleon
Сезон 2
Серия 4
26 октября 2024
Поток
Flow
Сезон 2
Серия 5
2 ноября 2024
Большая сцена
Grand Stage
Сезон 2
Серия 6
9 ноября 2024
Итоси Саэ
Itoshi Sae
Сезон 2
Серия 7
16 ноября 2024
Голубые гены
Blue Genes
Сезон 2
Серия 8
23 ноября 2024
Ночной снег
Night Snow
Сезон 2
Серия 9
30 ноября 2024
The Subs выходят на сцену
The Subs Take to the Stage
Сезон 2
Серия 10
7 декабря 2024
Чему ты нас научил
What You Taught Us
Сезон 2
Серия 11
14 декабря 2024
Цветы
Flowers
Сезон 2
Серия 12
21 декабря 2024
Не один
Not Alone
Сезон 2
Серия 13
28 декабря 2024
Последняя атака
Last Attack
Сезон 2
Серия 14
28 декабря 2024
График выхода всех сериалов
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667