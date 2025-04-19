Меню
Сериалы
Синяя тюрьма: Блю Лок
Надежды на старте и испанский стыд ближе к финалу: топ-5 прекрасных аниме с упущенным потенциалом
Если получат ремейки, то обязательно будут обсуждаться миллионами зрителей.
3 комментария
19 апреля 2025 19:05
Их тоже «убило» убогое продолжение: 3 прекрасных аниме, повторивших печальную судьбу «Ванпанчмена»
Новая анимация, пропуск важных арок — причин для негатива у зрителей хватало.
3 комментария
16 марта 2025 15:11
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
