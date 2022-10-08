Меню
Синяя тюрьма: Блю Лок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Синяя тюрьма: Блю Лок
Киноафиша Сериалы Синяя тюрьма: Блю Лок Сезоны Сезон 1
Blue Lock 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 22 голоса
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Сезон 1
Сезон 2
Мечта Dream
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2022
Монстр Monster
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2022
Футбольный «Ноль» Soccer's "Zero"
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2022
Предчувствие и интуиция Premonition and Intuition
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2022
Возродиться To Be Reborn
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2022
Мне жаль I'm Sorry
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2022
Раш Rush
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2022
Формула достижения целей The Formula for Goals
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2022
Пробуждение Awakening
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2022
Все как есть Just the Way It Is
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2022
Последний кусок The Final Piece
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2022
Второй отбор The Second Selection
Сезон 1 Серия 12
24 декабря 2022
ТОП-3 TOP 3
Сезон 1 Серия 13
7 января 2023
Гении и обыватели The Geniuses and the Average Joes
Сезон 1 Серия 14
14 января 2023
Пожирать Devour
Сезон 1 Серия 15
21 января 2023
Три-Фьюжн Tri-Fusion
Сезон 1 Серия 16
28 января 2023
Ослик Donkey
Сезон 1 Серия 17
4 февраля 2023
Сцена для лидера The Stage for the Lead
Сезон 1 Серия 18
11 февраля 2023
Танцующий мальчик Dancing Boy
Сезон 1 Серия 19
18 февраля 2023
Супер игра по ссылке Super Link-Up Play
Сезон 1 Серия 20
25 февраля 2023
Меня там нет I'm Not There
Сезон 1 Серия 21
4 марта 2023
Голос Voice
Сезон 1 Серия 22
11 марта 2023
Удача Luck
Сезон 1 Серия 23
18 марта 2023
Время пришло The Time Has Come
Сезон 1 Серия 24
25 марта 2023
