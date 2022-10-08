Меню
Синяя тюрьма: Блю Лок 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Синяя тюрьма: Блю Лок
Сезоны
Сезон 1
Blue Lock
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
8 октября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
24
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
22
голоса
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мечта
Dream
Сезон 1
Серия 1
8 октября 2022
Монстр
Monster
Сезон 1
Серия 2
15 октября 2022
Футбольный «Ноль»
Soccer's "Zero"
Сезон 1
Серия 3
22 октября 2022
Предчувствие и интуиция
Premonition and Intuition
Сезон 1
Серия 4
29 октября 2022
Возродиться
To Be Reborn
Сезон 1
Серия 5
5 ноября 2022
Мне жаль
I'm Sorry
Сезон 1
Серия 6
12 ноября 2022
Раш
Rush
Сезон 1
Серия 7
19 ноября 2022
Формула достижения целей
The Formula for Goals
Сезон 1
Серия 8
26 ноября 2022
Пробуждение
Awakening
Сезон 1
Серия 9
3 декабря 2022
Все как есть
Just the Way It Is
Сезон 1
Серия 10
10 декабря 2022
Последний кусок
The Final Piece
Сезон 1
Серия 11
17 декабря 2022
Второй отбор
The Second Selection
Сезон 1
Серия 12
24 декабря 2022
ТОП-3
TOP 3
Сезон 1
Серия 13
7 января 2023
Гении и обыватели
The Geniuses and the Average Joes
Сезон 1
Серия 14
14 января 2023
Пожирать
Devour
Сезон 1
Серия 15
21 января 2023
Три-Фьюжн
Tri-Fusion
Сезон 1
Серия 16
28 января 2023
Ослик
Donkey
Сезон 1
Серия 17
4 февраля 2023
Сцена для лидера
The Stage for the Lead
Сезон 1
Серия 18
11 февраля 2023
Танцующий мальчик
Dancing Boy
Сезон 1
Серия 19
18 февраля 2023
Супер игра по ссылке
Super Link-Up Play
Сезон 1
Серия 20
25 февраля 2023
Меня там нет
I'm Not There
Сезон 1
Серия 21
4 марта 2023
Голос
Voice
Сезон 1
Серия 22
11 марта 2023
Удача
Luck
Сезон 1
Серия 23
18 марта 2023
Время пришло
The Time Has Come
Сезон 1
Серия 24
25 марта 2023
График выхода всех сериалов
