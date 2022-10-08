Братья Винчестеры забыли про это правило также, как про соль в багажнике «Импалы»: и даже спустя 18 лет это нелогично

Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»

«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все

От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье

Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов

Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом

Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм

Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино

Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать